Çınar’da fidan dikim etkinliği

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında Çınar Altunakar köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Selim Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından saat 11.11’de fidanlar toprakla buluşturularak cansuları verildi.

DİYARBAKIR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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