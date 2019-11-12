Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Altunakar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan şoför, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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