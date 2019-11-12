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Adem Kılıçcı ve Birsen Bekgöz'den Çocuk Atletizmi Şenliği'ne destek

DHA

- Diyarbakır´da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, 2 binin üzerinde çocuğun yer aldığı `Çocuk Atletizmi Şenliği´ne milli sporcular Adem Kılıçcı ile Birsen Bekgöz de katıldı. İki sporcu bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini belirterek, şenliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

- Diyarbakır´da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, 2 binin üzerinde çocuğun yer aldığı `Çocuk Atletizmi Şenliği´ne milli sporcular Adem Kılıçcı ile Birsen Bekgöz de katıldı. İki sporcu bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini belirterek, şenliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Şenlikte çocuklardan büyük ilgi gören milli boksör Adem Kılıçcı ve milli atlet Birsen Bekgöz, Demirören Haber Ajansı´na özel açıklamalarda bulundu. Televizyonda yayınlanan bir yarışmada adlarını geniş kitlelere duyuran ve çocukların spora teşvik edilmesine büyük önem veren iki sporcudan Adem Kılıçcı, Çocuk Atletizmi Şenliği´ne katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Adem Kılıçcı, şöyle konuştu:
"Gerçekten buradaki halkın bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı var. Ayrıca sporun da bu tarz etkinliklerle birlikte teşvik edilmesi lazım. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar´a beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir proje yapmışlar. Burada ilgi çok güzeldi. Diyarbakır halkı bize karşı çok sıcakkanlıydı. İnşallah bunun devamı da gelir çünkü bizim amacımız burada sadece sporu teşvik etmek, insanları spora yönlendirmek. Bu tarz etkinlikleri bir şekilde insanların hayatına sokmak. Onunla birlikte ülkemize yurt dışında, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında madalya kazandıracak sporcular yetiştirmeye bir şekilde vesile olacaksak eğer, bu bizim için en büyük mutluluktur zaten."
"ÖNEMLİ OLAN TÜRK SPORUNA BİR FERT KAZANDIRMAK"
Boks ya da başka bir branşın fark etmediğini, önemli olanın Türk sporuna hizmet etmek olduğunu vurgulayan Adem Kılıççı, "Ben üzerime düşen görevi yaptım burada elimden geldiğince. Farkındaysanız biraz sesim de kısıldı; çocuklarla birlikte heyecanı beraber yaşadık, beraber oynadık, beraber çığlık attık. Bizim için de güzel bir etkinlik oldu. Çocukluğumuza geri döndük her şeyden önce. Şunun altını çizmek istiyorum; gerçekten de Doğu ve Güneydoğu, bir kez daha görmüş oldum, bu tarz etkinliklere ne kadar aç olduğunu. Çünkü burada çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var, o çocukları bir şekilde ailelerini de ikna edip, spora teşvik etme adına hiçbir organizasyon yapılmıyordu neredeyse. Bu bir başlangıç oldu, inşallah devam eder. Ben 20 yıl spor yaptım, branşım boks. Benim için boks da olsa boksta da yer alırım, atletizm olsa atletizmde de yer alırım. Önemli olan halkımıza sportif anlamda bir şekilde hizmet etmek, değil mi. İlla boksör yetiştirecek birilerine yardımcı olmama gerek yok. Önemli olan Türk sporuna bir sporcu, bir fert kazandırabilecek organizasyonlarda yer almak. Tabii ki başkanımız da davet ederse seve seve gelip elimden gelen yardımı yaparım" ifadelerini kullandı.
BİRSEN BEKGÖZ: ÇOCUKLARIN OLMASI GEREKEN YER SPOR YERİ
Diyarbakır´da çocuklar için hayata geçirilen atletizm projesine katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Birsen Bekgöz de şunları kaydetti:
"Çok mutluyum, burası bizim evimiz, yuvamız atletizm sahası. Bizim için gerçekten çok önemli. Ben atletizmi şu şekilde çok seviyorum; atletizm bütün spor branşlarının ana branşıdır. Her çocuğun yapması gereken ilk branşlardan biridir. O yüzden de bu etkinlik bizim için çok önemli. Çocuklara, atletizme esin kaynağı olmak amaçlı çok güzel bir etkinlik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu´na da çok teşekkür ediyorum. Daha çok atletler, daha iyi sporcular, daha sağlıklı bireyler olarak bize bu çocuklar ileride geri dönecek. Çocukların olması gereken yer de oyun yeridir. Çocukların olması gereken yer spor yeridir. Burası onlar için doğru bir adres. En önemlisi de kötü alışkanlıkları önlemek için sporun, atletizmin yeri çok büyük. Bu yüzden de herkesi buradan spora davet ediyorum. Yeteneği olsun olmasın birçok kişiyi atletizme davet ediyorum. Basamak olarak ileride çok güzel dönecek. Bu projeden çok keyif aldım çünkü onları gördükçe inanılmaz bir enerji geldi. İleride de bu organizasyona hep birlikte yine arkadaşlarımızla beraber katılmayı, destek vermeyi düşünüyoruz. Çocuklar için de çok güzel bir sinerji oldu. Bundan sonra hep beraberiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adem Kılıççı´nın açıklamaları
Birsen Bekgöz´ün açıklamaları
Adem Kılıççı ve Birsen Bekgöz´ün çocuklarla görüntüleri
Detaylar

DİYARBAKIR

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:36
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