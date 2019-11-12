Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir’le görüştü

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Bağlar Belediyespor’un Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın programı nedeniyle kente gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Nezaket amaçlı görüşmede Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, kulübün çalışmaları hakkında TFF Başkanı Özdemir’e bilgi vererek kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Nihat Özdemir’in Diyarbakır’ın ve ülkenin çok önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Merdoğlu, “Türk sporuna, bölge sporuna büyük hizmetleri olan büyüğümüz ve hemşerimiz Nihat Özdemir’le her zaman gurur duyuyoruz. Özel bir program vesilesiyle geldiği memleketinde kendisiyle kısa bir görüşme imkanımız oldu. Kentimizle ilgili bazı müjdeler verdi, onları da kendisi daha sonra paylaşacak” diye konuştu.

DİYARBAKIR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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