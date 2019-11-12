Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz kurs

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz kurs

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik 544 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz kurs

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik 544 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, 6,7 ve 8’inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik ücretsiz LGS kursu açtı. 322 kız ve 222 erkek öğrenci olmak üzere toplam 544 kişinin yararlandığı kursların eğitimleri Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda verilirken, ekonomik durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelerin çocuklarının faydalandığı kurslar, hafta içi ve hafta sonu gerçekleşiyor.
Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı LGS kursunda öğrencilere, matematik, Türkçe, İngilizce ve fen bilgisi derslerinde eğitimler veriliyor.
LGS'nin gerçekleşeceği tarihe kadar devam edecek olan kurslardan faydalanmak isteyenlerin, kayıt işlemleri için velileriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, LGS kursu dışında öğrencilere, müzik, bilişim teknolojileri akıl ve zeka oyunları branşlarında da eğitim verdiği bildirildi.

DİYARBAKIR

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ağırladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret ...
ASKON’dan bankaların pos kullanım ücreti zammına tepki
YEREL HABERLER ASKON’dan bankaların pos kullanım ücreti zammına ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları ...
Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir’le görüştü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı ...
Adem Kılıçcı ve Birsen Bekgöz'den Çocuk Atletizmi Şenliği'ne destek
YEREL HABERLER Adem Kılıçcı ve Birsen Bekgöz'den Çocuk Atletizmi ...
Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Çocuklarda mesane reflüsüne dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda mesane reflüsüne dikkat
Diyarbakır’da indirimli halı izdihamı Vatandaşlar, indirimli halıları alabilmek için birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da indirimli halı izdihamı Vatandaşlar, ...
HDP önündeki eylemde 71'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 71'inci gün
Diyarbakırspor'un taraftar grubu otizmli çocukları statta ağırladı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor'un taraftar grubu otizmli çocukları ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 71'inci günde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 71'inci günde
Kovalamacada durdurulan minibüslerden 69 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacada durdurulan minibüslerden 69 kaçak göçmen ...
Dicle'de öğrencilere ücretsiz gitar ve bağlama kursu
YEREL HABERLER Dicle'de öğrencilere ücretsiz gitar ve bağlama kursu
Diyarbakır’da 69 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 69 düzensiz göçmen yakalandı
DÜ’de organ bağışı sempozyumu
YEREL HABERLER DÜ’de organ bağışı sempozyumu
Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de ...
Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı için ördükleri atkıyı teslim etti
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı için ...
Dijital Anadolu Projesi toplantısı Diyarbakır’da yapıldı
YEREL HABERLER Dijital Anadolu Projesi toplantısı Diyarbakır’da ...
Başkan Beyoğlu, fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, fidan dikti
470 bin enerji çalışanının özel haftası başladı
YEREL HABERLER 470 bin enerji çalışanının özel haftası başladı
Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi
YEREL HABERLER Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi
15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet ...
Diyarbakır'da Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile 300 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile 300 ...
Çınar’da fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Çınar’da fidan dikim etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu