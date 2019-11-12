Silvan'da öğrencilerden gebelik ve emzirme dönemi çalışması

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki kadınlara yönelik gebelik ve emzirme dönemi ile ilgili çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk projeleri kapsamında ülke genelinde uygulanan Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi kapsamında Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Silvan ilçesine bağlı Dorukardı ve Keklikdere köylerinde ikamet eden kadınlara yönelik gebelik ve emzirme dönemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Çaçan, "Müdürlüğümüzce geçmiş yıllarda başarı bir şekilde daha çok ilçemiz merkezinde ihtiyaç görülen alanlarda yürütülen bu projenin bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de talepleri doğrultusunda sağlık eğitimine erişim noktasında dezavantajlı konumda bulunan uzak yerleşim birimlerinde uygulanması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda okulumuz gönüllü öğretmen ve öğrencilerinden oluşturulan ekiplerle belirlenmiş köylere yıl boyunca yapılacak ziyaretlerle aile planlaması, hijyen eğitimi, yenidoğan ve çocuk sağlığı, beslenme, gebelik ve emzirme dönemi ile ilgili bilgilendirmeler ve ayrıca ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tansiyon, şeker ve nabız ölçümlerinin yapılması amaçlanmaktadır" dedi.

DİYARBAKIR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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