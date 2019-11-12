Kazada ağır yaralanan şoför hayatını kaybetti

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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan öğrenci servisinin şoförü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dün sabah saatlerinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si öğrenci 8 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Fırat Tunç, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tunç, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunç’un cenazesinin, Yeşil köyde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

DİYARBAKIR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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