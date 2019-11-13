Silvan Milli Eğitim Müdürü Aydın, köy okullarını ziyaret etti

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, köy okullarını ziyaret ederek sıkıntıları yerinde tespit etti.

Beraberinde Şube Müdürü Feyzi Demirpolat ile birlikte köy okullarını ziyaret eden Silvan Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, sınıfları tek tek gezerek sıkıntıları yerinde tespit etti. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Aydın, göreve başladığı günden bugüne kadar merkez ve bağlı köylerdeki okulları devamlı ziyaret ettiğini belirterek, idarecilerin sorunların dinlediğini ve ortak çözüm için birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi. Eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Aydın, "Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgi aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.

DİYARBAKIR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:17

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.