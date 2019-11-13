Bismil’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve aile, toplum" temalı konulu konferans düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Batman il müftüsü Turgut Erhan, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılan davetlilere girişte müftülük personeli tarafından davetlilere birer gül hediye edildi. Program okuna kuraı kerim tilavetiyle başladı. Programda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan ile Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş birer konuşma yaptı.

Program okullararası yapılan siyeri nebi yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ile plaketlerin verilmesinin ardından sona erdi.

DİYARBAKIR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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