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Teslim olan terörist Diyarbakır’da eylem yapan annelere mektupla destek verdi

İHA

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere, yazdığı mektupla destek verdi.

Teslim olan terörist Diyarbakır’da eylem yapan annelere mektupla destek verdi

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere, yazdığı mektupla destek verdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 56 ailenin umutlu bekleyişi 72'nci gününe girdi. Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan ve tutuklanan terörist A.S.S., cezaevinden nöbet tutan annelere mektup gönderdi. Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer, mektubu okudu.

"Benim annem ve babam da aynı durumu yaşadı"
Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan ve tutuklanan terörist A.S.S, ailelerin bekleyişlerini kendi anne ve babasının da yaşadığını belirtti. A.S.S., mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerin hasret dolu acılı bekleyişinizi yürekten destekliyor, bir an evvel evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum. Sizlerin şu anda yaşadığınız acıyı, tedirginliği biliyorum. Benim annem ve babam da yaşadı. Tam on yıl yaşadılar. Ben de henüz 18 yaşındayken terör örgütünün zehirli şekerlerinden etkilenmiştim. Nihayetinde kustum o zehri. Benim gençliğime ailemin de acılı bir hayatla çöküntü yaşamasına mal oldu. Ağır bir bedel yaşadık. İnşallah sizler bu denli acılar yaşamadan evlatlarınıza kavuşursunuz. Onlar da zehri kusar, tertemiz size dönerler. İçinde azıcık da olsa anne baba sevgisi varsa geri geleceklerine inanıyorum. Sizler umutlarınızı yitirmeyin göz yaşlarınızın bir damlası dahi yeterlidir, değerlidir. Onu görüp bilen evladınız er ya da geç bir yolunu bulup sizlere dönecektir. Dualarım sizinle inşallah sizler de evlatlarınıza kavuşursunuz. Tıpkı benim anne ve babamın kavuşacağı günü beklemesi gibi. İnşallah terör örgütünden dolayı başka bir genç hayatında acılar ve zorluklar yaşamaya mecbur kalmaz. İnşallah bu meselenin sonu gelir. Umudunuzu yitirmeyin, inancınızı kaybetmeyin. Allah da biliyor tertemiz annelik ve babalık duygularıyla oradasınız. Arkanızda vicdanlı insanların olduğunu bilin. Emin olun er ya da geç kavuşacaksınız. İnşallah bir an önce olur. Allah'a ve vicdanlı yüreklere emanet olun."
Mektubu okuyan anne Ayşegül Biçer, yaptığı açıklamada A.S.S.’ye teşekkür ettiğini belirterek, bir an önce onun da anne ve babasına kavuşmasını diledi. Biçer, "HDP’lilerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor, birçok gencin hayatını yıktığı gibi bizim gençlerin de hayatını bitiriyor. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Buradayız, devlet yetkililerinden de artık bir adım atmalarını istiyoruz” dedi.

DİYARBAKIR

13 Kasım 2019 Çarşamba

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