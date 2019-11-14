Helvacı, Dicle’de muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacı, Dicle ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda muhtarlarla bir araya Diyarbakır Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdürü ve Ahmet Naci Helvacı'yı, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin karşıladı. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ilçeyi ziyaret eden Helvacı ile diğer katılımcılara teşekkür etti.

Program basına kapalı olarak devam etti.

DİYARBAKIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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