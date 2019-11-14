Malatya, Van ve Tekirdağ’dan DTB’ye ziyaret

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer Diyarbakır Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerince karşılanan Sadıkoğlu, Günay ve Süer, Diyarbakır’da bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet Diyarbakır’da bu yıl düzenlenen Gurme Fuarı’nda onur konuğu olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

DTB Başkanı Engin Yeşil ise Başkanlar Sadıkoğlu, Günay ve Süer’e fuara katılımlarından ve kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Diyarbakır motifli tablo hediye etti.

DİYARBAKIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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