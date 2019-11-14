Diyarbakırlı milli sporcuyu heyecan sardı

Antalya’da 24 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Diyarbakır’ı milli sporcu Ceren Bingöm temsil edecek. Daha önce Gençler Dünya 2’liği bulunan milli sporcu, bu kez büyük bayanlarda madalya elde etmek istiyor.

Antalya’daki şampiyonaya Diyarbakır Ertaş Spor Kulübü adına yer alacak olan Ceren Bingöm’ü antrenör Heybet Alan da yalnız bırakmayacak. Türk milli takımı adına Antalya’daki şampiyonada yer alacak olan Bingöm ve Alan, şampiyonanın ardından kente dönecek. Ceren Bingöm, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği antrenmanlarının sonuna geldiğini ve hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyledi. Bingöm, hem Türkiye’yi hem de Diyarbakır’ı temsil edeceği şampiyonada başarılı olmak istediğini belirtti. Bingöm, şöyle dedi:

“Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Yoğun bir şekilde süren çalışmalarımın sonuna geldim. Hedefim, Dünya Kick Boks Şampiyonasında madalya elde etmektir. Büyükler kategorisinde altın madalya kazanan ilk Diyarbakırlı sporcu olmak istiyorum. Kendime inanıyorum. İnşallah hedeflediğim dereceyi elde ederek ve Diyarbakır'a mutlu bir şekilde dönerim.”

Kick boks milli takım antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş, Dünya Kick Boks Şampiyonasında Ceren Bingöm’den büyük başarılar beklediklerini kaydetti. Ertaş, “Ceren, bilinen bir sporcu. Kendini daha önce defalarca ispatladı. Ama kısa bir dönem spordan uzak kaldı. Fakat o arayı çok çabuk bir şekilde atlattı. Yoğun çalışarak, iyi bir duruma geldi. 2014’te elde ettiği Gençler Kick Boks Dünya ikinciliğinin tesadüf olmadığını göstermesini istiyoruz. Bu nedenle Antalya’da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası Büyük Kadınlar kategorisinde ondan iyi bir derece elde etmesini bekliyoruz. 50 kiloda ringe çıkacak sporcumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu şampiyonada bir sporcumuz ve bir antrenörümüz olacak. Ceren’nin sporcu olarak yarışacağı şampiyonada Heybet Alan da Türk Milli Takımını temsil edecek. Antalya’daki şampiyona bu nedenle çok anlamlı ve önemlidir. İnşallah bu şampiyonadan anlımızın akıyla ayrılırız.”

Mili takım antrenörü Ertaş, Ertaş Spor Kulübünün savunma sporlarında önemli bir yere sahip olduğunu, Diyarbakır’ı ve Türkiye’yi bu alanda çok iyi temsil ettiğini sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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