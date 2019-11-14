Başkan Böcek’ten DTB’ye ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve beraberlerindeki heyet Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil’i makamında ziyaret etti.

DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerince karşılanan Başkan Böcek ve beraberindeki heyete DTB Başkanı Engin Yeşil, çalışmaları ile kentin tarım ve hayvancılığı hakkında bilgi verdi. DTB Başkanı Engin Yeşil, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na bu yıl Diyarbakır da 2’ncisi düzenlenen Gurme Fuarı’na katılım sağlamalarından dolayı teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise bundan sonraki süreçte birlikte çok güzel işler yapacaklarını belirterek misafirperverliğinden Yeşil’e teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından DTB Başkanı Engin Yeşil, heyete Diyarbakır motifli tablo hediye ederken, Başkan Böcek’te DTB Başkanına tablo hediye etti.

DİYARBAKIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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