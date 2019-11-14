Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, Türkiye’de ilklere devam ediyor Doç. Dr. Feysel Taşçıer, yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu’nda müdürlük yapan Doç. Dr. Taşçıer, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirip öğrenci velileri ile görüştü

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu’nda yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı. Doç. Dr. Taşçıer, okulun öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

DİYARBAKIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:16

YATSI 18:35

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