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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, Türkiye’de ilklere devam ediyor Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ...

İHA

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu'nda yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı. Doç. Dr. Taşçıer, okulun öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, Türkiye’de ilklere devam ediyor Doç. Dr. Feysel Taşçıer, yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu’nda müdürlük yapan Doç. Dr. Taşçıer, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirip öğrenci velileri ile görüştü

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu’nda yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı. Doç. Dr. Taşçıer, okulun öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

DİYARBAKIR

14 Kasım 2019 Perşembe

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