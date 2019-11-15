Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evin mutfak dolabının altına yapılmış sığınak tespit edildi Teröristlerin kullandığı 2 kış sığınağının imha edildiği operasyonda 5 ton esrar ve 5 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evin mutfak dolabının altına yapılmış sığınak tespit edildi. Teröristlerin kullandığı 2 kış sığınağının imha edildiği operasyonda, 5 ton esrar ve 5 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 13 Kasım Çarşamba günü Kıran 5 Operasyonu kapsamında icrasına başlanan Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız02 Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında üç farklı bölgede kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 adet jelikan bidon içerisinde 5 ton 38 kilo 25 gram esrar ile 5 bin 560 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Yalaza köyü içerisinde A.Y. isimli şahsın ikametinde icra edilen adli aramada 75 kilogram esrar ile evin içerisinde yakalanan M.Ş.B. isimli şahıs ile Bağlan köyü içerisinde yapılan adli aramada evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı, tespit edilmesini müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Yalaza Esenli köy yolunda menfez altında 1 adet mayınel yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, mayınel yapımı patlayıcı tespit imha timi tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde bahse konu sığınak ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde mayınel yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan 1 adet uzaktan kumanda ünitesi, 1 adet el telsizi, 1 adet lazerli silah sıfırlama aparatı, 4 adet mayınel yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 18 kilogram amonyum nitrat, 2 adet çiftli jak kablosu, 1 adet antenli alıcı, 1 adet kablo girişi olan bidon kapağı ile 88 adet 5.56 milimetre çapında M16 piyade tüfeği fişeği, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 adet 7.62 milimetre çapında AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet akü, 412 adet pil, 1 adet pil şarj aleti, 2 adet pil batarya bloğu, 1 adet araç alarm sistemi, 2 adet 6’lı pil bloğu, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

DİYARBAKIR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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