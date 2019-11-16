Hava destekli operasyon düzenlenen suç örgütüne 42 tutuklama

- KKTC ile çok sayıda ilde, esnaftan tehditle haraç alan ve gasp ile kapkaç gibi 170 ayrı suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan gasp, kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda da Diyarbakır'ı merkez olarak kullanıp, KKTC ile ülke genelinde farklı eylemlere karışan silahlı suç örgütü tespit edildi.

6 ay süren takip sonunda da suç örgütünün, Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi civarında vatandaşlar ile esnaftan tehdit ve şiddet uygulayarak haraç topladığı, kapkaç ve gasp olayları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 170 suçun faili olduğu belirlenen örgüte yönelik 12 Kasım günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır'ın yanı sıra Bitlis, Elazığ, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Hava destekli gerçekleştirilen ve 500 polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda 69 adreste 56 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, uzun namlulu tüfek mermileri ve uçak savar mermileri, çok sayıda çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin TL ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 56 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





DİYARBAKIR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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