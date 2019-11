Diyarbakır’ın tek kız güreşçi takımının hedefi olimpiyatlar Türkiye'nin sporcularını Diyarbakır Spor Lisesi'nde yetiştirmek istiyorlar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Spor Lisesi, mevcut 278 öğrencisiyle birçok spor dalı branşını bünyesinde barındırıyor. Lise; bu yıl kurulan kız ve erkek güreş takımıyla birçok ön yargıyı kırarak hedeflerine adım adım ilerliyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Spor Lisesi 278 öğrencisi ile eğitimlerini sürdürüyor. Birçok spor branşının aktif olduğu bu okulda bu yıl zorluklarla kız ve erkek güreş takımı kuruldu. Zorluklarla ve malzeme eksiklikleriyle kurulan kız ve erkek güreş takımı katılacağı müsabakalarla hem ön yargıları hem de rekorları kırmak istiyor. Okulun müdür yardımcısı Vedide Gül Buğrahan, kendileri öğrencilerine destek verdiklerini, özellikle kadın sporcularına destek verdiklerini söyledi. Buğrahan, “Böyle bir taleple geldikleri için teşekkür ediyorum. Onlara her türlü desteği ve imkanı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Bununla da inşallah başarılı olacağız hocalarımızın sayesinde. Hedefimiz önce Türkiye şampiyonluğu, daha sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatları hedefliyoruz. 30 güreşçimiz var. Okulda hemen hemen her branşta faaliyet göstermekteyiz. Takım sporları, bireysel sporlar. Güreşi ilk defa bu sene hocalarımızın sayesinde ve destekleriyle, talepleriyle ve öğrencilerimizin talebiyle aktif hale getirdik. İnşallah bu şekilde güzel başarılar getirerek devam edeceğiz” dedi.



“Diyarbakır’da bir bayanın güreş üstünü giyip mindere çıkması zor bir şey aslında”

Gençler Avrupa Şampiyonu ve antrenörü, MilEğitimsen Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Yorulmaz, ustası Muammer öğretmenle beraber güreş takımı kurma fikirleri olduğunu belirtti. Diyarbakır’da güreş biraz geri planda olduğunu ifade eden Yorulmaz, “Spor lisesinde de görev yapıyoruz bu bizim için en büyük avantaj. Çünkü hemen hemen her öğrencinin bir sporcu geçmişi var. Yetenek taraması yaptık ikimiz. Bu gördüğünüz minderler burada değildi. Gençlik sporla konuştuk minderleri temin ettik. Malzeme taleplerimiz oldu. Bayan takımı kurduk. Diyarbakır’da zor olan bir şey aslında. Diyarbakır’da bir bayan güreş üstünü giyip de mindere çıkması zor aslında. Bunlarla mücadele ettik. Yeri geldi aile ile mücadele ettik. Buradaki en büyük destekçimiz idaremizdir. Özellikle Gül hocadır. Bize her konuda sahip çıktı. Ben takımıma güveniyorum. Özellikle kız takımıma çok güveniyorum. Bir aydır çalışmalara başladık. Çok yol kat ettik. Benim inancım kulüpler arasında, Türkiye şampiyonası da bir şampiyonluk, birde ilk üç. Yani bizim hedefimiz budur. Şuanda 15 tane ana kadromuzu kurduk. Kızlardan hemen hemen 7, 8’i Türkiye’de ilk 5’e girecek potansiyeldeler. İlk başta yok diyenler oldu. Sonra işte idaremiz devreye girdi, biz devreye girdik. Sadece iki tane veli istekli oldu. Diğerleriyle de bayağı mücadele ettik. Yeri geldi öğrencilerle de mücadele ettik. İstemediler, onları buraya almak için bayağı mücadele ettik. En sonunda başardık işte. Diyarbakır Spor Lisesinde profesyonel güreş takımı var. İlk başta iki hafta sonra il şampiyonamız var. Bayanlar kategorisinde Diyarbakır’da ilk defa olacak il şampiyonası. Biz bu takımı kurduktan sonra olacak. Orada il şampiyonasında güreşecekler. Ondan sonra Türkiye şampiyonasına gideceğiz. İki defa Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Biri Sivas’ta biri Kahramanmaraş’ta olacak. Bu kızlarımız Diyarbakır Spor Lisesini temsil edecek. Ondan sonra Nisan ayı gibi de kulüpler arası Türkiye şampiyonası, yine Diyarbakır’ı temsil ederek oraya gidecekler bizleri gururlandıracaklar, şampiyon olacaklar. Oradan da milli takıma göndereceğiz” şeklinde konuştu.



“Ön yargıları kırmak için buradayım”

11. sınıf öğrencisi Hatice Saçma, güreşin aklında olmadığını, İbrahim ve Muammer hocaları sayesinde geldiğini kaydetti. Saçma, “Arkadaşlardan, aileden ön yargı aldım. Ama şu an ön yargıları kırmak için buradayım. Diyarbakırlı gençlerin bir şey yaptığımı göstermek istiyorum burada. Ama başta il şampiyonası, sonra Türkiye şampiyonasına yükselmek istiyorum. Avrupa şampiyonasına kadar da gideceğiz inşallah. Sonra bayrağımızı dalgalandıracağız Avrupa’da. Oraya kadar yükseleceğimize de inanıyoruz. Hiçbir ön yargıyla hiçbir şeye yaklaşmasınlar. Aile ne kadar ön yargılı olursa onun üzerine gitmelerini istiyorum. Bende de ön yargı vardı. Ama üzerine gittim bunu da başarıyorum şu anda” diye konuştu.



“İdol Rıza Kayaalp”

Erkek güreş takımı öğrencilerinden Furkan Yıldırım ise, güreş merakının ilk önce ailesinde destek aldığını dile getirdi. Sonrada öğretmenlerinin tavsiyesiyle buralara kadar geldiğini dile getiren Yıldırım, “İleride milli takım ve en küçük hedefim dünya şampiyonluğu, ondan sonra olimpiyat. Rıza Kayaalp mesela. En başta da benim hocam. Bunların rekorlarını kırmak istiyorum. Elbise konusu olarak da desteğimiz şimdilik yok. Ayakkabı, mayo üst eşofman takımlarımız yok. Minderlerimiz yok. Bizim malzeme eksiklerimiz var. En yakın zamanda bunlar yerine getirildiği zaman biz en büyük başarıyı Diyarbakır'a getireceğiz” şeklinde konuştu.

