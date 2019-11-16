Uygulamadan cephanelik çıktı

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DHA

DİYARBAKIR Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan köy korucusuna ait otomobilde 60 tabanca ve 121 adet şarjör ele geçirilince başlatılan soruşturmada, 2019 yılının en büyük silah operasyonu gerçekleşti. Otomobil güzerganındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, köy korucusunun bölgedeki silah fabrikasından yola çıktığını belirledi. Dedektör köpeklerin de katılımıyla fabrikaya baskın yapan polis, kurusıkı tabancadan döndürülen çok sayıda tabanca ve şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle, biri de...

DİYARBAKIR Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan köy korucusuna ait otomobilde 60 tabanca ve 121 adet şarjör ele geçirilince başlatılan soruşturmada, 2019 yılının en büyük silah operasyonu gerçekleşti. Otomobil güzerganındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, köy korucusunun bölgedeki silah fabrikasından yola çıktığını belirledi. Dedektör köpeklerin de katılımıyla fabrikaya baskın yapan polis, kurusıkı tabancadan döndürülen çok sayıda tabanca ve şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diyarbakır´da birçok başarılı operasyona atan Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize polisi, 2019 yılında bir ilki gerçekleştirdi. Kasım ayında gerçekleştirdiği operasyonla, 2019 yılında bir seferde en fazla silahın ele geçirildiği operasyon yapıldı. 
DURDURULAN ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Siverek Yolu üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü H.A., köy korucusu olduğunu söyleyerek, kimliğini gösterdi. Sürücünün tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine polis, otomobilde arama yaptı. Aramada aracın kaput bölümüne gizlenmiş 60 ruhsatsız tabanca ve 121 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., KOM Şube'ye götürülürken, araştırma genişletildi. H.A.´nın otomobiliyle geldiği güzergahtaki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı.
KAMERALARDAN SİLAH FABRİKASI´NA ULAŞILDI
Onlarca kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis, H.A.'nın bölgedeki bir silah fabrikasından yola çıktığını belirledi. Bunun üzerine mahkemeden arama kararı alınarak, silah fabrikasına baskın düzenlendi. Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, fabrika didik didik arandı. Aramalar sırasında gizli bölmelere saklanmış 235 adet monte etmeye hazır ucu açılmış namlu, 72 adet sürgü kapağı, 37 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca gövdesi, 7 adet emniyet mandalı, 8 adet icra yay mili, 3 adet icra yayı, 2 adet kuru sıkı silah ve 6 adet mermi yatağı ele geçirilildi. Fabrikada 4 şüpheli gözaltına alındı.
NAMLULARINI DEĞİŞTİRİP SATIYORLARDI
Şüphelilerin kuru sıkı tabancaları, namlularını değiştirerek gerçek tabancaya çevirdikleri ve sattıkları belirlendi. Tabancaların en az 2 bin TL'den satışa sunulduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında baskın yapılan diğer bir adres ise köy korucusu H.A.´nın evi oldu. Evde yapılan aramada da 52 adet uzun namlulu silaha ait fişek ile korucuya zimmetli Kalaşnikof tüfek bulundu.
5 GÖZALTIDAN 2 Sİ TUTUKLANDI
H.A.´nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü´ndeki sorgularının ardından 'silah ve mühimmat ticareti' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevkedilen 4 şüpheliden H.A. ile ismi açıklanmayan bir fabrika çalışanı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.FOTOĞRAF  

DİYARBAKIR

16 Kasım 2019 Cumartesi

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