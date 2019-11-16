Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2:0

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Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Silvan Belediyespor sahasında Kocaköy Belediyespor'u 20 yendi.

Silvan Belediyespor sahasında oynadığı Kocaköy Belediyespor karşılaşmasının ilk yarının 14. dakikasında Serkan'ın attığı golle 10 galibiyetle kapattı. İkinci yarıya atak başlayan Silvan Belediyespor seyirci desteğini de arkasına alarak 75. dakikada Baran'ın ayağında bulduğu 2. gol ile 20 galip geldi.

Silvan Belediyespor atak oynadığı karşılaşmanın 80. dakikasında Samet Yıldız'ın sert müdahalesinden sonra maçın hakeminde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Silvan Belediyespor 10 kişiye maça devam etti. Bu dakikadan sonra Kocaköy Belediyespor'un çabaları sonuçsuz kalınca saha'da 20 yenik ayrıldı.

DİYARBAKIR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:15

YATSI 18:33

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