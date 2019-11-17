Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak yön tabelalarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesi civarında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Şanlıurfa Karayolunda seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen lüks bir otomobil, ana yoldan yan yola girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırıma ardından da yön tabelalarına çarpıp durdu.

Kazada araç içerisinde bulunan 1 biri ağır diğer 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

DİYARBAKIR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:30

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