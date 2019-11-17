13 yaşındaki yürüme engelli Kübra’yı sevindiren sürpriz Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çizgi film kahramanı Tweety’nin kostümünü giyerek yürüme engelli Kübra’nın evinin yolunu tuttu Tweety’i görünce büyük sevinç yaşayan Kübra’ya platform üyeleri akülü sandalye hediye etti

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Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, 13 yaşındaki yürüme engelli Kübra’nın akülü sandalye isteğini sürpriz yaparak yerine getirdi. Platform üyeleri çizgi film kahramanı Twettiy’nin kostümünü giyip sihirbazlık gösterisi ile akülü sandalyeyi Kübra’ya hediye etti.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 13 yaşındaki Kübra’nın akülü sandalye isteğini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, Kübra’nın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Önce akülü sandalye temin eden platform üyeleri, daha sonra Dicle’nin yolunu tuttu. Platform üyeleri, Kübra’nın evine geldiklerinde üstlerini değiştirerek çizgi film karakteri Tweety’nin kostümünü giydi. Platform üyeleri, evine gittikleri Kübra’yı kucaklayıp dışarı çıkardı. Kübra’nın hayalini kurduğu akülü sandalyeyi beraberinde getiren platform üyeleri, sihirbazlık gösterisi ile akülü sandalyeyi engelli kıza hediye etti. Hediyesini karşısında gören Kübra’nın mutluluğu gözlerinden okundu.

DİYARBAKIR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:30

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