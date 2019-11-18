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Diyarbakır'da iş dünyası buluşması gerçekleşti

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakırlı iş adamları ile bir araya geldi.

Diyarbakır'da iş dünyası buluşması gerçekleşti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakırlı iş adamları ile bir araya geldi.
Diyarbakır Ticaret Borsası'nda düzenlenen iş dünyası buluşmaları toplantısına, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile kentteki iş adamları katıldı. Burada konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası'nın Diyarbakır'ı geleceğe taşıma ve kalkınma yolunda en önemli kurumsal yapılardan biri olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Ticaret Borsamız her gelişimde söylüyorum Diyarbakır'ın sahibi olduğu birikimi ve özellikle tarım ve tarıma dayalı potansiyeli temsil eden, Diyarbakır'ı geleceğe taşımakta ve kalkınma yolunda hazırlamada en önemli kurumsal yapılarımızdan birisidir. Bugün Diyarbakır Türkiye tarımında, hemen her alanda üretim iddiası olan, bir büyük şehirdir. Çoğu üründe fiyat belirleme, etkileme doğrudan zenginliğin sahibidir. Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir il olmaktır. Bunun ekonomik olarak kazanç buradadır. Yani artı değere dönüştürmek, son ürüne dönüştürmek, markaya dönüştürmek, pamuğun bugün Türkiye'de 4. sırada üreten bir Büyükşehir doğru mu, ama yetmez bu yetmez ama yetmez. Bu kentin genci bu kentin insanı iş aş istemekte şüphesiz başta huzur istemekte ve kalkınmış bir şehirde yaşamak istemekte. Ticaret Borsası artık oyun kurucu ve fiyat belirleyici borsa olmak istiyor. Üretici birliklerinden başlayarak Diyarbakır'ın potansiyeli yakın gelecekte inşallah Silvan Projesiyle birlikte dünya çapında bir iddiayı içeren biz bunu hedeflemek, bu konu üzerinde düşünmek ve gayret göstermek zorundayız. Bakın artık Diyarbakır'ın değişen yüzünü paylaşan herkes Diyarbakır'a hayran kalıyor. Diyarbakır'ın gerçeğine dokunan herkes, Diyarbakır'ın zenginliğini güzelliğini ve potansiyelini fark ediyor” dedi.
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise Vali Güzeloğlu’nun toplantıya katılmasının önemli olduğuna değinerek, "Vali Hasan Basri Güzeloğlu, borsa bünyesinde bulunan iş dünyası temsilcileri ve üyelerinin sorunlarını birinci ağızdan dinledi. Bunun Diyarbakır’ın sorunlarının çözümüne ve kentin gelişmesine önemli katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

DİYARBAKIR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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