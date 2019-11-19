Dicle Elektrik 2020’de 600 milyon liralık yatırım yapacak

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yaklaşık 2 milyon aboneye dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgesindeki yatırımları, devir öncesi döneme oranla 3 kattan fazla artırdı.

Devir öncesi 119 milyon lira olan yıllık ortalama yatırım miktarını 375 milyon liraya çıkaran Dicle Elektrik, 2020’de de 600 milyon lira yatırım gerçekleştirerek toplam yatırımını 3 milyar 222 milyon liraya yükseltmeyi planlıyor. Bölge için kalıcı ve kayıt dışı tüketimi önleyen yatırımlar gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılının ortasından bugüne kadar bölge illerinde enerji altyapısı için toplam 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.



Yatırım bütçesi açılacak

Bölge genelinde yıllık ortalama yatırım miktarını 3 kattan daha fazla artırdıklarına dikkat çeken Atalay, “Devir öncesinde yıllık ortalama 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirilen sorumluluk bölgemizde bunu 375 milyon liraya çıkardık. Her yıl yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2019 yılına ait yatırımlarımızın bir kısmı halen devam ediyor. İnşallah 2 ay sonra geçici kabulleri yapılacak. Üçüncü uygulama döneminde bize tahsis edilen yatırım bütçesini de inşallah ay sonu itibarıyla aşmış olacağız” dedi.



İllere göre yatırımlar

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, yatırımların il bazında devir öncesine göre yıllık ortalamada arttığını kaydederek, “Yatırımlarımız devir öncesi ve devir sonrasına göre Diyarbakır’da 23.75 milyondan 94 milyon liraya, Şanlıurfa’da 24.75 milyon liradan 111.71 milyon liraya, Mardin’de 36.5 milyon liradan 69.43 milyon liraya, Batman’da 11 milyon liradan 44.29 milyon liraya, Siirt’te 7.75 milyon liradan 26.7 milyon liraya ve Şırnak’ta ise 15.25 milyon liradan 28.43 milyon liraya çıkarılmıştır” diye konuştu.



Yatırım öncelikleri

Kayıt dışı kullanımın diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu sorumluluk bölgelerinde yatırım önceliklerine de değinen Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, “Yatırım yaparken önceliğimiz, yaptığımız işlerin bölgede kalıcı olmasıdır. Bunun yanında tedarik sürekliliğinin olması ve kayıt dışı elektrik kullanımının azalması da önceliklerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.



2020’de 600 milyon lira

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, şirket olarak özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılındaki devir sonrası 6 ilde toplam 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, 2020 yılında ise bu illerde tedarik sürekliliği ve kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla altyapı oluşturulması, ayrıca 3’üncü tarafların yatırım ihtiyaçlarının giderilmesi için 600 milyon liralık bir yatırım daha gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Atalay, hazırlanan yatırım bütçesi ile ilgili gerekli olan onay ve izin sürecinde olduklarını belirtti.

DİYARBAKIR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

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