Ergani’de gençlik konseri

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler düzenlenen etkinlikle yeteneklerini sergiledi.

Ergani Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaçmaz, Halk eğitim Müdürü Erdal Aygün ve çok sayıda davetli katıldı. Büyük ilgi gören programda öğrenciler davetlilere müzik dinletisi sunarak unutulmaz anlar yaşattı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ergani Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, Ergani Gençlik Merkezi olarak iki yılı aşkın bir süredir gençler için hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taş, “Onların boş vakitlerini etkili ve verimli şekilde geçirmelerini hedefleyerek, onlara sosyal, kültürel ve sportif alanda hizmet etme gayesi içindeyiz. Gençlik merkezimizde iki yıl içerisinde Ergani ve köylerimizde okullarımızı dolaşarak üye sayımız her gün daha da artmakta ve faaliyetlerimizden tüm öğrencilerimizin faydalanmalarını amaç edinerek bu yolda personelimizle birlikte önemli adımlar atmaktayız. Merkezimiz bünyesinde gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmeleri ve zararlı alışkanlardan uzak durmaları için enstrüman, görsel sanatlar, sportif ve sanatsal gibi kurslar bulunmakta ve her geçen gün kurslarımıza yenilerini eklemek için gayret göstermekteyiz. Bu kurslarımızın açılmasında büyük emeği olan başta il müdürümüz olmak üzere, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi müdürlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Bunların yanında Bakanlığımızın başlattığı ve Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen Hayata Değer Kat, Biz Anadolu’yuz, Gençlik Kampları gibi projeleri, Avrupa Birliği ile entegre yürütülen projeleri Ergani’nin değerli gençlerine sunuyoruz” dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı öğrencilerin birbirinden güzel gösterileriyle son buldu.

DİYARBAKIR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

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