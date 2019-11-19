Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere anlamlı ziyaret

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Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eder aileleri ziyaret etti. Aileler, kendilerine hediye edilen Türk bayrağını çadıra astı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 78’inci gününe girdi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup gurbetçi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Gurbetçiler, ailelerle tek tek görüşerek yanlarında oldukları mesajını verdi.

DİYARBAKIR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

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