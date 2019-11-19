Çocuklarını okutmak için simit satıyor Diyarbakırlı 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Necla Çelik, eşi tarafından terk edildi Çocuklarına bakabilmek için simit satan Çelik, kış öncesi hayırseverlerin kendisine yardım etmesini bekliyor

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da, eşi tarafından terk edilen 38 yaşındaki Necla Çelik, 4 çocuğuna bakabilmek için simit tezgahının başına geçti. Çelik, havaların soğumasıyla zor şartlar altında çalıştığını bu nedenle hayırseverlerin kendisine yardım etmesini bekliyor.

DİYARBAKIR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:13

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.