Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Çınar yolu üzerinde meydana geldi. 21 AD 549 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

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