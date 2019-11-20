Diyarbakır'da kan bağışı oranında artış Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz: "Kan bağışı konusunda Diyarbakır'da güzel gelişmeler var" Halkımızın diğer bölgelerde olduğu gibi konuya biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz"

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz, kan bağışı konusunda Diyarbakır'da güzel gelişmeler yaşandığını fakat, halkın diğer bölgelerde olduğu gibi konuya biraz daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz, kan bağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kan bağışı sayılarında geçmiş yıllara nazaran artışın söz konusu olduğunu belirten Yılmaz, "Yaklaşık olarak yüzde 20 bandında bir artış mevcut şuan için. Mevsimsel olarak değişmekle birlikte yıl bazında şuan iyi gidiyor. Kan bağış sayıları itibariyle Diyarbakır’ımızda güzel gelişmeler var. Bunlarla umutlanıyoruz. Ama halkımızın diğer yerlerde olduğu gibi konuya biraz daha duyarlı olmasını, bu kanın gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşması noktasında biraz daha özverili olmalarını bekliyoruz. Bu kan kendileri için topladığımız bir kan. Kendi hastaları için, kendi yakınları için, kendi sevdikleri için bunu böyle düşünmemiz lazım, insanımızın kendine yaptığı bir yatırım. Kendi canından kendi bedeninden bir parçayı bir hayatı alıp karşıya karşılıksız veriyorsun. Yani bu eylemin kendisi gerçekten bu noktayı nazardan ele alındığında yeryüzünde benzeri az rastlanır bir iyilik olduğunu düşünüyorum" dedi.



"Kan parası istendiğinde yetkili mercilere şikayette bulunsunlar"

Kan bağışının sadece bedene ve sağlığa yapılan bir yatırım olmadığını belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kan bağışı aynı zamanda insanlarımızın iyilik yapma duygusunu insanlarıyla, toplumuyla dayanışma duygusunu ve insanları bir araya getirme noktasında toplumun tabakalarını bir birine bağlama noktasında muazzam bir etkiye sahip olduğunu düşündüğüm çok büyük bir eylem. Yani bu açıdan kan vermenin yaygınlaşmasını bir birimize kaynaştırma, toplumsal kardeşliğimiz bütünleşme noktasında da çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Kan verme bizim sürekli ihtiyaç hissettiğimiz bir olay, yaz kış demeden devam etmesi gerekiyor. İhtiyaçlar hiçbir zaman bitmiyor. Havaya, nefese, suya ihtiyaç hissettiğimiz gibi kanada toplumsal alanda bizim sürekli ihtiyacımız var. Varlığımız için olmazsa olmaz diye düşündüğümüz bir ihtiyaç maddesi olduğunu hesaba kattığımızda bu gönülle sahip olduğunu düşündüğümüz vatandaşlarımızın, insanlarımızın bu fedakarlığı da göstereceği konusunda kanaatim tamdır. Desteklerin artarak devam etmesini istiyorum. Özellikle şu konuda vatandaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bazen bize gelen değişik haberlerde, bazı hastanelerde kan parası adı altında bazı ücretlerin talep edildiğini duyuyoruz. Belki oradaki personelin kendi ifadelerinden de kaynaklanmış olabilir ama vatandaşlarımızdan ricamız özellikle Kızılay’ın kan parasını almadığını ve bu konuda her hangi bir ücret talep edilmediğini özellikle ifade etmek istiyorum. Kendilerinden kan parası adı altında para istendiği vakit bunu en kısa zamanda bize veya sağlık müdürlüğüne veya Sağlık Bakanlığının ilgili şikayet mercilerine bildirimde bulunmalarını özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz."

DİYARBAKIR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:12

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.