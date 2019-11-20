HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 79'uncu gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 79'uncu gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 79’uncu gününe girdi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, tek bayrak altında yaşadıklarını ve tek bayrak altında öleceklerini dile getirdi. Çiftçi, "79 gündür biz burada mücadele ediyoruz, 79 sene olsa bile burada kalacağız. Kar ve yağmur yağsa bile mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız mücadele etsinler, asker ve polislere karşı çıkmasınlar. Bizim çocuklarımızı askerlere teslim etsinler, diğer annelerde çocukları için gelsinler, kim çocuklarını seviyorsa orada kalmalarını istemiyorlarsa buraya gelip oturarak mücadeleye destek versinler. Anneler hepsi gelip el ele tutuşsunlar, çocuklarını burada bekleyerek asker güçlerine teslim etsinler. Biz tek bayrak altında yaşıyoruz, tek bayrak altında öleceğiz. Biz çift bayrak istemiyoruz, tek bayrak istiyoruz” dedi.

DİYARBAKIR

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'ın balıkları dünya pazarında
YEREL HABERLER Elazığ'ın balıkları dünya pazarında
'Nirvana' kod adlı PKK'lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı PKK'lı terörist böyle yakalandı
YEREL HABERLER 'Nirvana' kod adlı PKK'lı teröristin yakalanma anının ...
Diyarbakır'da kan bağışı oranında artış Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz: "Kan bağışı konusunda Diyarbakır'da güzel gelişmeler var" Halkımızın diğer bölgelerde olduğu gibi konuya biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kan bağışı oranında artış Türk Kızılay ...
300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı
YEREL HABERLER 300 bin TL ödülle aranan terörist ile ...
Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Dicle Üniversitesi’nde ‘Bir Nefes Sıhhat’ koşusu gerçekleşti
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi’nde ‘Bir Nefes Sıhhat’ koşusu ...
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 ...
Çocuklarını okutmak için simit satıyor Diyarbakırlı 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Necla Çelik, eşi tarafından terk edildi Çocuklarına bakabilmek için simit satan Çelik, kış öncesi hayırseverlerin kendisine yardım etmesini bekliyor
YEREL HABERLER Çocuklarını okutmak için simit satıyor Diyarbakırlı ...
Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 78’inci günde Evlat nöbeti tutan aileler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kınadı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 78’inci ...
Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı 
YEREL HABERLER Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 ...
HDP önündeki eylemde 78'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 78'inci gün
Kulp saldırısı sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Kulp saldırısı sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış ...
Ergani’de gençlik konseri
YEREL HABERLER Ergani’de gençlik konseri
7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul edildi Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin yaralandığı olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince yol çalışması yapıldığı tespit edildi
YEREL HABERLER 7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul ...
Başkan Beyoğlu şampiyonu ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu şampiyonu ödüllendirdi
Dicle Elektrik 2020’de 600 milyon liralık yatırım yapacak
YEREL HABERLER Dicle Elektrik 2020’de 600 milyon liralık yatırım ...
Kulp'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kulp'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
Bağlar’da kadın ve çocuk merkezleri denetlendi
YEREL HABERLER Bağlar’da kadın ve çocuk merkezleri denetlendi
Camiden cep telefonu çalmıştı, yakalandı
YEREL HABERLER Camiden cep telefonu çalmıştı, yakalandı
Bağlar Belediyesi bazalt taşından kendi asfaltını üretmeye başladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi bazalt taşından kendi asfaltını ...
Diyarbakır'da, sönmüş volkanik taşlardan asfalt üretilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sönmüş volkanik taşlardan asfalt ...
Diyarbakır'da iş dünyası buluşması gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iş dünyası buluşması gerçekleşti
Bağlar Belediyespor’un Sena Kızılaslan gururu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’un Sena Kızılaslan gururu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X