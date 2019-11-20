Başkan Beyoğlu'nun kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi görüşmeleri sürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekan Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ve Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ile ilçede uygulanacak projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bağlar Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekan Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ve Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ile Bağlar'da 2020'nin mart ayında uygulanmaya başlanacak kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile ilgili durum değerlendirme görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede kentsel dönüşüm ve Bağlar'da yakın zamanda yapımına başlanması hedeflenen Millet Bahçesi ile ilgili gelinen son aşama ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 275 bin insanın yaşadığı ve çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

DİYARBAKIR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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