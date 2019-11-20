Diyarbakır'da bıçaklı saldırıya uğrayan Güney Koreli şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Güney Koreli bir kişi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece geç saatlerde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Sol göğüs kısmına 2 ve sırt kısmına 1 bıçak darbesi alan Jınwook Kım, yere yığılırken saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Jınwook Kim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jınwook Kım'in, eşi ile birlikte 4 ay önce Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a geldiği öğrenilirken, saldırganın kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

DİYARBAKIR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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