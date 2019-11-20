Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde üzerindeki değerli eşyaları alamayınca Güney Koreli Jınwook Kım’i bıçakla öldüren katil zanlısı, polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece geç saatlerde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada 16 yaşındaki S.D., kendisine yaklaşarak değerli eşyalarını istedi. Karşı çıkması üzerine zanlı, yanında taşıdığı bıçağı Jınwook Kım'e sapladı. Ağır yaralanan Kım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım’in katil zanlısının S.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı, Bağlar ilçesinde saklandığı bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.D.’nin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

DİYARBAKIR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:12

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.