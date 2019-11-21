Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde eski mahalle muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Şevket Özağaçhanlı tarafından Kalaşnikof tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesinin kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallenin eski muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı ile Şevket Özağaçhanlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özağaçhanlı, Kalaşnikof tüfeğiyle Ağaçhanlı'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Ağaçhanlı, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ağaçhanlı, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Şevket Özağaçhanlı, Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem aldı.



DİYARBAKIR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:11

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.