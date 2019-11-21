MHP’den Zerzevan Kalesi’ne çıkarma MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları Doğu’nun Efes’i olarak adlandırılan Zerzevan Kalesi’ne ziyaret gerçekleştirdi MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp: "Milyonlarca turist Zerzevan Kalesi’ni ziyaret edecek" "Turistler buraya geldikçe terör belası da tamamen bitecektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP’den Zerzevan Kalesi’ne çıkarma MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları Doğu’nun Efes’i olarak ...

İHA

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları, Doğu'nun Efes'i olarak nitelendirilen ve arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, milyonlarca turistin bölgeyi gezeceğini bunun da terör belasının tamamen bitmesine vesile olacağını söyledi.

MHP’den Zerzevan Kalesi’ne çıkarma MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları Doğu’nun Efes’i olarak adlandırılan Zerzevan Kalesi’ne ziyaret gerçekleştirdi MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp: "Milyonlarca turist Zerzevan Kalesi’ni ziyaret edecek" "Turistler buraya geldikçe terör belası da tamamen bitecektir"

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları, Doğu’nun Efes’i olarak nitelendirilen ve arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi’ni ziyaret etti. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, milyonlarca turistin bölgeyi gezeceğini bunun da terör belasının tamamen bitmesine vesile olacağını söyledi.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki ililçe yöneticileri, Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan tarihi Zerzevan Kalesi’ni gezdi. Roma İmparatorluğu’nun askeri yerleşimi olarak faaliyet gösteren ve Mithras tapınağı ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Zerzevan Kalesi ziyaretine MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Bölgedeki yapıları inceleyen Kayaalp ve beraberindekiler, daha sonra Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayaalp ve beraberindekiler, Doç. Dr. Coşkun ile yaptıkları görüşmede, kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılmak istediklerini belirtti.

"Gönüllü olarak kazılarda çalışmayı isteriz"
Gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, kendi tarihlerini bilmek zorunda olduklarını söyledi. Başkan Kayaalp, "Diyarbakır tarih turizmi açısından çok çok önemli bir şehirdir. Fakat yıllarca terör belasından dolayı Diyarbakır ismi sürekli terörle anılmasından dolayı bir türlü bu değerlerimizi biz ön plana çıkaramadık. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda buralar milyonlarca turist çekecektir. Bu da terör belasının tamamen bitmesine vesile olacaktır. İnşallah bu çalışmalar aralıksız devam edecektir. Biz teşkilat olarak elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı sunmaya hazırız. Hocam uygun görürse zaman zaman gönüllü olarak kazılarda çalışmayı da isteriz. Belki bu vesile ile bir gün daha erken yeryüzüne çıkartılmış olur kapalı olan alanlar” dedi.
Konuşmaların ardından Kayaalp tarafından Doç. Dr. Coşkun ve kazı ekibine plaket verildi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

DİYARBAKIR

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü
YEREL HABERLER Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü
Güney Koreli, yerleştiği Diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Güney Koreli, yerleştiği Diyarbakır'da bıçaklanarak ...
Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı
Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü
Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Dallı MKYK'ya seçildi
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Dallı ...
Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi
YEREL HABERLER Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi
Amed Sportif Faaliyetler’de Manisa hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’de Manisa hazırlıkları ...
Şehit yakınlarından evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından evlat nöbetindeki ailelere destek ...
Tüp bebekte başarı şansı, farklı yöntemlerle arttırılabilir
YEREL HABERLER Tüp bebekte başarı şansı, farklı yöntemlerle ...
Diyarbakır'da bıçaklı saldırıya uğrayan Güney Koreli şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bıçaklı saldırıya uğrayan Güney Koreli ...
HDP önündeki eylemde 79'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 79'uncu gün
Dicle Elektrik’ten istihdama büyük katkı Özelleştirmenin ardından çalışan sayısı 2 bin 809’dan 7 binin üzerine çıkardı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten istihdama büyük ...
Silvan'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarını boyadı
YEREL HABERLER Silvan'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarını boyadı
Başkan Beyoğlu'nun kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi görüşmeleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'nun kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ...
HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde
Elazığ'ın balıkları dünya pazarında
YEREL HABERLER Elazığ'ın balıkları dünya pazarında
'Nirvana' kod adlı PKK'lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı PKK'lı terörist böyle yakalandı
YEREL HABERLER 'Nirvana' kod adlı PKK'lı teröristin yakalanma anının ...
Diyarbakır'da kan bağışı oranında artış Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz: "Kan bağışı konusunda Diyarbakır'da güzel gelişmeler var" Halkımızın diğer bölgelerde olduğu gibi konuya biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kan bağışı oranında artış Türk Kızılay ...
300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı
YEREL HABERLER 300 bin TL ödülle aranan terörist ile ...
Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Dicle Üniversitesi’nde ‘Bir Nefes Sıhhat’ koşusu gerçekleşti
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi’nde ‘Bir Nefes Sıhhat’ koşusu ...
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 ...
Çocuklarını okutmak için simit satıyor Diyarbakırlı 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Necla Çelik, eşi tarafından terk edildi Çocuklarına bakabilmek için simit satan Çelik, kış öncesi hayırseverlerin kendisine yardım etmesini bekliyor
YEREL HABERLER Çocuklarını okutmak için simit satıyor Diyarbakırlı ...
Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X