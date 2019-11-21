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Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği Başkanlığına Hüseyin Diriarın seçildi

İHA

Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği Başkanlığına Hüseyin Diriarın seçildi

Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Hüseyin Diriarın seçildi.
Bir restoranda gerçekleştirilen Girişimci Yenilikçi Liderler Derneği Olağan Genel Kurul’da başkanlığa Hüseyin Diriarın seçildi. Genel Kurul’da dernek yönetimi de değişti. Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği Başkanı Hüseyin Diriarın, geniş kapsamlı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Diriarın, “Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği çatısında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve geliştirmek, girişimcilerin gelişmesine sosyal, kültürel ve ekonomik alanda katkı sunmak, hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kuruluş misyonumuz gereği, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iş dünyasının birçok farklı sektörüne mensup yöneticiler, çalışanlar, esnaf, sağlık sektörüne mensup arkadaşlarımız, derneğimiz çatısı altında buluşarak görev aldılar. Sorunların kalıcı ve köklü çözümlere kavuşmasını hedefleyecek lider özellikleri olan insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

DİYARBAKIR

21 Kasım 2019 Perşembe

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