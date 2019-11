Vali Güzeloğlu, ASKON Diyarbakır Şube yönetimiyle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 'İş Dünyası Buluşmaları' kapsamında kentteki iş adamları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Güzeloğlu, bu kapsamda ASKON Diyarbakır yönetimiyle kahvaltıda buluştu. Kayapınar ilçesinde bir otelde yapılan kahvaltılı toplantı programına Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra, ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, ASKON Yönetim Kurulu üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı. Kahvaltı programının yapıldığı otelin girişinde ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, davete katıldıkları için teşekkür etti. Kahvaltı programının ardından Vali Güzeloğlu, iş adamlarına kentte yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi vererek, sorun ve talepleri dinledi.



"Diyarbakır için her şeyi yapacağız"

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, ASKON Diyarbakır Şubesi'nin ev sahipliğinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve iş adamları ile kahvaltılı toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Av. Nasıranlı, "Bu toplantının öncelikle memleketimize, iş dünyamıza hayırlı olmasını rabbimizden diliyorum. Bizler Valimizin 2 buçuk yıldır Diyarbakır’da yaptığı hizmetlerin farkındayız. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olduktan sonra belediyenin de birimleriyle daha güçlü bir şekilde Diyarbakır’a hizmet etmesi için iş dünyasının önünü daha güçlü bir şekilde açması için gerekli adımları atacağına inanıyoruz, attığını biliyoruz. Bizler de iş dünyası ve iş adamları olarak Diyarbakır için her şeyi yapacağız. Valimize her iki görevinde de rabbim kolaylıklar vermesini diliyor, çalışmalarında muvaffakıyet diliyorum” dedi.

