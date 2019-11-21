Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, trafik kurallarına aykırı, kavşaksız, kaldırımsız ve alt yapısız olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini düzenlenerek yeni haliyle halka hizmet vereceğini söyledi.

Vatandaşların şikayet ve taleplerine büyük önem veren, zaman kaybetmeden çözüm üreten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına aykırı bir şekilde planlanan ve kazalara neden olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor. Vatandaş ziyaretinde sorunun bildirilmesi üzerine Vali Güzeloğlu, ilgili daire başkanlarıyla görüşerek hastane girişinin planlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için talimat verdi. Yapılan planlamaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla çalışmalarına başladı.

Çalışma alanını ziyaret ederek kavşak yapımının startını veren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kavşak için 1 milyon 700 bin lira harcanacağını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Yılda 2 milyon 600 bin hastaya ve insanımıza hizmet eden sağlık kurumumuz ve merkezimiz burası. Vatandaşlarımıza yaptığımız ve bu mahallede gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda, Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağının bir an önce yapılması, buradaki trafiğin hem güvensizliğini hem de kazaya neden olan eksikliğin giderilmesi talep edildi. İlgili daire başkanlıklarımız ve mühendislerimiz çalıştılar, bugün inşallah hazırlanan projeye besmele çekeceğiz ve başlatacağız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli bir çalışma olacak, yaklaşık 1 milyon 700 bin Türk lirası maliyet yatırım tutarı var. İçerisinde hem kavşak düzenlemesi hem yol alt yapısı hem de kaldırım boldur düzenlemesi olacak. Aynı zamanda demir yolu bariyeri de geri alınarak orada da yolun genişlemesi sağlanacak. Ulaşım çok önemli bir alan, özellikle can ve mal güvenliği olmak üzere çok önemsediğimiz bir alan" dedi.

DİYARBAKIR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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