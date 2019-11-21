Taksinin çarptığı Ezgi, yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı Ezgi Yusufoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Ç.'nin (33) kullandığı 21 TT 0681 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusufoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yusufoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ezgi Yusufoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, taksi şoförü Halil Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.





DİYARBAKIR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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