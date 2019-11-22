Zerzevan Kalesi bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı Bünyesinde barındırdığı eserlerle dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi’ni 2019’un ilk 10 ayında 400 bini aşkın kişi ziyaret etti 72 bin yabancı turistin geldiği Zerzevan Kalesi’nde 2020 hedefi 1 milyon turist ağırlamak

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi’ni 2019 yılının ilk 10 ayında 400 bini aşkın turist ziyaret etti. 72 bin yabancı turistin geldiği Zerzevan Kalesi’ni önümüzdeki yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

DİYARBAKIR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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