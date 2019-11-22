Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu: "Sağlık-Sen olarak Diyarbakır sevdalısıyız"

SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’ı makamında ziyaret etti. Makam odasında SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekileri karşılayan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.



"Çalışanlarımızın sorunlarını çözeceğiz"

Ziyarette Diyarbakır’da sağlık ile ilgili problemleri değerlendirerek çözümü ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirten SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının daha verimli çalışma içerisinde olmaları için sık sık sahada olacaklarını söyledi. Başkan Ensarioğlu, "Bugün AK Parti İl Başkanlığımızı ziyaret ettik, gayet verimli ve olumlu bir ziyaret oldu. İlimizdeki bazı sorun ve sıkıntıları dile getirdik, önümüzdeki çalışmalarda hep birlikte daha iyi hizmet etmek için, fikir alışverişi yaptık. Başkanımız da olumlu çalışmalar içerisinde, Diyarbakır sevdalısı olduğunu gördük. Biz de Diyarbakır adına yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi hizmet edebilmek için kendisi ile sık sık görüşeceğiz ve sahada olacağız. STK’lar sahadalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden bir adım öndedir. Önde olmasındaki düşüncem, halk ile bire bir iç içe olması, çalışanlarımız gece gündüz demeden fedakarca yapmış olduğu bu kutsal görevi ne derece önemli olduğunu başkanımızla bir kez daha paylaştık. Onun da sağlık çalışanlarına vermiş olduğu değeri, yapmış oldukları bu görevin ne derecede önemli olduğunu bir kez daha ağzından duyduk. Başkanımızın sağlık çalışanlarının daha iyi bir hizmet sunmaları için gerek ilinde gerek ise genel merkezinde bizim ile ilgili çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Biz Diyarbakır sevdalısıyız, seviyoruz, halkı bizim başımızın tacıdır, biz halkımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

DİYARBAKIR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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