'Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams' Diyarbakır’da sahne aldı

Diyarbakır’a gelen Anadolu Ateşi dans topluluğu vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'nin, düzenlediği etkinliklerle adından sık sık söz ettiriyor. Karavil Grup ve Ceylan Grup sponsorluğunda Diyarbakır’a gelen Anadolu Ateşi dans topluluğu Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gösteri düzenledi.

DİYARBAKIR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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