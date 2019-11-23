Otizmli çocuğu için dernek kurdu

DİYARBAKIRLI 2 çocuk annesi Sadiye Kızılırmak (35), 9 yaşındaki otizmli oğlu için Diyarbakır Otizmlilerle Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Kızılırmak, tek amacının otizmli çocukların gerektiği gibi eğitim alması olduğunu söyledi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan Sadiye Kızılırmak, 2 yıl önce otizmli oğlu Taha'nın eğitimiyle ilgili sorunlar yaşamasının ardından otizmli çocukların faydalanacağı Otizmlilerle Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Ev kadınıyken bir anda dernek başkanı olan Kızılırmak, zamanının çoğunu hem oğlunun hem de diğer otizmli çocukların eğitim alması için harcıyor.

Kızılırmak, oğluna okulda yeterli bir eğitimin verilememesinden dolayı sorunlar yaşadığını ifade ederek, "7 yıldır bu konu ile ilgili çok ciddi mücadele veriyoruz. Gittiğimiz her yerde dışlanıyoruz. Hiçbir yerde kabul görmüyoruz. Benim çocuğum 2 yıl önce kaynaştırma olarak anaokuluna verildi. Çocuğumun raporları olmasına rağmen hiçbir şekilde okulda kabul görmedi. Kabul görmediği için okul idaresi öğretmen tarafından ciddi anlamda sorunlar yaşadım" dedi.

'ÖĞRETMEN EĞİTİM VERMEK İSTEMEDİ'

Öğretmenin hiçbir şekilde eğitim vermek istemediğini belirten Kızılırmak şu ifadelere yer verdi:

Çocuğumun öğretmeni, `İl Milli Eğitim Müdürü dahi gelse ben bu çocuğa eğitim vermem´ dedi. Yarım dönemden sonra çocuğumla ilgili önüme bir evrak konuldu. `Taha Kızılırmak e-okul tarafından kabul edilmedi´ denildi. Ben oradan çıktığım zaman anne olarak tabi ki ne yapacağımı, nasıl davranacağımı idrak edemez haldeydim. Çocuğumun eğitim hayatını gasp ettiler. Bizim çocukların tek ilacı, tek tedavi durumu eğitim olmasına rağmen bunu yaptılar. O zaman sosyal medyadan yardım istedim. Tohum Otizm Vakfı bana yardım etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden çağrıldım. Oraya gittiğim zaman `Hayır, çocuk bizim öğrencimiz. Biz eğitim veriyoruz´ denildi´ bana. Yani ortada bir problem yok ve anne büyük bir problem varmış gibi davranıyor" dendi. Açılan soruşturmanın ardından öğretmen uyarı cezası aldı. Bu konuyu bakanlığa aktardık. Ancak öğretmen ve idare hiçbir şekilde durmadı. Bana manevi tazminat davası açıldı. Haklı olmama rağmen, çocuğumun eğitim hayatını gasp ettiklerini bilmeme ve bunu kanıtlamama rağmen. Devlet bu çocuğa bu raporu vermişse siz bu eğitimi vermek zorundasınız. Bu travmayı sadece oğlum Taha yaşamadı, tüm aile yaşadık."

'ÇOCUĞUMUN YASAL HAKLARINI KESİNLİKLE KORUYACAĞIM'

Yaşadığı sorunlar nedeniyle dernek kurma gereğini duyduğunu anlatan Kızılırmak, otizmli ailelerin okul yöneticileri ve öğretmenlerle çok ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın otizmli çocukların eğitim gördüğü okullara müfettiş yollaması talebinde bulunan Kızılırmak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tek ben bu sorunu yaşamıyorum. Her yerde ciddi anlamda bu sorunlar var. Aileler ciddi anlamda içine kapanıyor. Öğretmenler ve idare tarafından o kadar dışlanıyorlar ki kimse eğitim dahi almak istemiyor. Ben bir karar verdim. Bu kararımda sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Ne olursa olsun çocuğumun yasal haklarını kesinlikle koruyacağım. Kesinlikle bu konu üzerinde duracağım. Müfettiş gönderilmesini istiyoruz. Aileler o kadar tehdit ediliyor ki aslında kimse kendini ifade de edemiyor. İfade etmek isteyenlerin de önünü kapatıyorlar. Ortada büyük bir suç var aslında. Bizim akli dengemiz yerinde sadece biz çocuklarımızın haklarını savunuyoruz. Ben çocuğumun hakkını savunduğum için akli dengesi bozuk damgası yedim. Dernek olarak yavaş yavaş yürüyoruz ama ciddi anlamda iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var ve gerçekten en azından Milli Eğitim Bakanı bu konu ile ilgili ciddi çalışmalar yapsın. Otizmli aileler kendi iç dünyalarına kapanabilirler çocukları gibi ama hiçbir zaman kaçamayacaklar bu konudan."

'ÖĞRETMENLER AİLELERİ DIŞLIYOR'

Diyarbakır Otizmlilerle Yardımlaşma Derneği üyelerinden biri otizmli olmak üzere 4 çocuk babası İskender İskenderoğlu ise öğretmenlerin aileleri dışladıklarını söyleyerek, kaynaştırma özel eğitim sınıflarıyla ilgili sorunların olduğunu aktardı. İskenderoğlu, "Yasal olan haklarımızın hiç birini alamıyoruz. Gittiğimiz zaman resmi evrak üzerinden evet haklarımız var ama okula gittiğimiz zaman farklı oluyor. Öğretmenler genellikle aileleri dışlıyor. Biz fazla bir şey istemiyoruz özel bir ilgi ya da bir şey istemiyoruz. Normal bir çocuk nasıl okula gidiyorsa bizim çocuğumuzun da o şekilde okula gitmesini talep ediyoruz" dedi.

'KOMŞULARIMIZLA DA SORUNLAR YAŞIYORUZ'

9 yaşında otizmli kızının olduğunu anlatan anne Nuran Güler, "Biz maalesef topluma otizmin farkındalığını bir türlü anlatamadık. Bundan dolayı çok zorlanıyoruz. Bunu bir tek okulda yaşamıyoruz. Komşularımızla sorunlar yaşıyoruz, hastaneye giderken problem yaşıyoruz, otobüste olsun, yolda olsun, birçok yerde, marketlerde, alışveriş merkezlerinde olsun birçok alanda sıkıntı görüyoruz. İnsanlar bulaşıcıymış gibi hastalıklıymış gibi davranıyorlar" diye konuştu.



DİYARBAKIR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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