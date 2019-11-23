Diyarbakır’da manyetik çivi ile bacak uzatma ameliyatı gerçekleştirildi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke imza atarak bölgede ilk kez manyetik uzayabilen çivi ile iki hastaya bacak uzatma ameliyatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye’de çok az merkezde yapılan manyetik uzayabilen çivi ile bacak uzatma ameliyatı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Karıksız, hastanelerinde Türkiye’de çok az merkezde yapılan bacak eğriliği, bacak kısalığı, boy uzatma, doğuştan kemik eksiklikleri ve konjenital deformiteler gibi ameliyatları sıkça yaptıklarını söyledi. Op. Dr. Karıksız, ''Boy kısalıkları toplumda daha çok estetik bir sorun gibi görülmekle birlikte tedavi edilmediği takdirde ileri ki dönemde kalça, diz, ayak bileği ve bel de dengesiz yürümeye bağlı ciddi problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle bacak eşitsizliği bir an önce düzeltilmelidir. Boy uzatma ameliyatlarında günde 1 millimetre olacak şekilde kemiği uzatmaktayız ve uzatma süreci tamamlandıktan sonra uzatılan kemiğin kaynamasını beklemekteyiz. Bu tedavi sürecinde hastalarımızı ameliyatın ertesi günü yürütüp egzersiz yaptırıyoruz. Böylece hastaya yatağa bağlı kalmak gibi bir durum yaşamıyoruz. Şimdiye kadar daha çok eksternal fiksatör dediğimiz bacağın dışında görülen halka ve metal implant gibi aparatlarla yapılan boy uzatma yerine artık tamamen kemiğin içinde olan dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyen manyetik uzayabilen çivilerle boy uzatma ameliyatları yapıyoruz. Bu teknikle enfeksiyon eklemlerde sertlik ve hareket kısıtlılığı görülmemekte estetik olarak da çok daha tatmin edici olmaktadır. Bu konuda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerimiz bulunmaktadır. Hastanemize başvuran ve doğuştan kaval kemiklerinde 8 ve 10 santimetrelik kısalık olan iki hastamızı uzayabilen manyetik çivi ile başarılı bir şekilde ameliyat ettik şimdi uzatmalarına başladık. Yaklaşık 3 ay içinde uzatmalarını tamamlayıp bacak boylarını eşitleyeceğiz. Şehir dışından ve sağlık turizmi kapsamında yurt dışından tarafımıza başvuran hastalarımızın tedavisini özverili bir şekilde hastanemiz bünyesinde yapıyoruz. Bu tür hastalıkların tedavisi olduğunu bilmeyen veya tedavi için uygun bir sağlık merkezi arayan tüm hastalarımız gönül rahatlığıyla hastanemize başvurabilirler'' dedi.



"Yıllardır kurduğum hayallerime bu ameliyattan sonra kavuşacağıma inanıyorum"

Ameliyat olan hastalardan Hazal Duymaz, ilk defa yapılan bu ameliyatı arkadaşının aracılığıyla öğrendiğini söyledi. Duymaz, "Arkadaşımda Op. Dr. Mesut Karıksız bey tarafından ameliyat olmuştu ve çok güzel sonuçlar almıştı. Bana gönül rahatlığıyla önerdi. Bir yıl önce gelmiştim ama cesaret edemedim o zaman şimdi tekrar cesaretimi toplayıp geldim şu anda eminim ki Mesut hocanın sayesinde çok güzel günler göreceğim. Yıllardır kurduğum hayallerime bu ameliyattan sonra kavuşacağıma inanıyorum ve birçok arkadaşıma da önerdim. Öncelikle ilgili güler yüzlü olmasından ve onun elinden şifa bulmamdan dolayı kendisine çok teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Ameliyat olan bir diğer hasta Abdurrahim Düz ise Op. Dr. Mesut Karıksız’ı eniştesinden öğrendiğini, onun önerisi ve aracılığıyla geldiğini kaydetti. Düze, “Önceden de araştırmıştım eniştemin söylemesiyle Mesut hocanın yanına da gittiğimde kendisiyle de konuştuktan sonra içim rahat etti onun uygun bulduğu manyetik çivi yöntemini önerdi. Op. Dr. Mesut Karıksız bey başarılı bir operasyon yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.