TÜFAD'ın kurucusu olan antrenörlerin anısına kurs

Diyarbakır'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Federasyonu Antrenörler Derneği Diyarbakır (TÜFAD) Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği TFF GrassrootsC lisans Antrenörlük Kursu devam ediyor.

28 Kasım'a kadar devam edecek, C Lisans Antrenörlük Kursu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Diyarbakır Şubesi'nin kurucuları arasında yer alan merhum antrenörler Fikri Kaya ve Mehmet Karaoğlan'ın anısına düzenleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu eğitmenleri Fatih Serkan Albayrak ve Adem Tandoğan tarafından verilen kursa katılan 30 antrenör adayına hem saha içerisinde teorik ve uygulamalı hem de saha dışında eğitimlerine devam ediliyor. Türkiye Federasyonu Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanı Abdulsamet Karakaş, antrenörlük kursunu, şube kurucuları arasında yer alan merhum antrenörler Fikri Kaya ve Mehmet Karaoğlan'ın anısına düzenlediklerini söyledi. Karakaş, “TFF Grassroots C Lisans Antrenör Kursumuz devam ediyor. 12 gün sürecek kursumuz, 28 Kasım’da sona erecek. Kursumuza Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinden büyük bir katılım oldu. Şube kurucuları arasında yer alan merhum antrenörler Fikri Kaya ve Mehmet Karaoğlan'ın anısına düzenlediklerini kursta yer alan tüm antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.

DİYARBAKIR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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