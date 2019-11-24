Silvan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 20192020 eğitim ve öğretim yılında stajyerlikleri kalkacak olan 180 öğretmen yemin etti.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, daha sonra Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezi'nde devam etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen Öğretmenler Günü mesajının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Narlayan tarafından yapıldı.

Öğretmenler konulu sinevizyon gösterisinin ardından 20192020 eğitim ve öğretim yılında stajyerlikleri kalkacak olan öğretmenlerin yemini sonrası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüller verildi.

Törene, Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Savaş Kocahan, Milli Eğitim Müdürü Vekili Hakan Narlayan, Öğretmenevi Müdürü Mahmut Aslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere Öğretmenevi Müdürlüğü tarafında karanfil dağıtıldıktan sonra etkinlik sona erdi.

DİYARBAKIR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

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