Bağlar Belediyespor’un deplasman büyüsü bozuldu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta üst sıralarda yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'a 21 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.

Bağlar Belediyesporun tek golünü Meyafir Tekin kaydetti. 10. haftası tamamlanan ligde Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise sahasında 12 Bingölspor'u 42 mağlup etti. Bu sonuçların ardında Bağlar Belediyespor haftayı 19 ve Bismil 21Spor ise 13 puanla tamamladı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak 11. hafta maçlarında Bağlar Belediyespor, Diyarbakırda Dersimspor ile karşılaşacak. Bismil 21Spor ise deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'un konuğu olacak.

DİYARBAKIR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

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