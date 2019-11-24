Diyarbekirspor 3 puan özlemine son verdi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü'nü 31’lik sonuçla mağlup etti.

Diyarbakırspor 7. dakikada 10 öne geçti. Bu dakikada topla birlikte ceza alanına giren Fuat plase vuruşla topu ağlara yolladı. 35. dakikada fark 2'ye çıktı. Emre'nin sağ kanattan ortasında Taner Çekiç kafayla topu filelere yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 20 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısına etki başlayan taraf bu kez konuk ekip oldu. 57. dakikada Yozgatspor farkı 1'e indirdi. Diyarbakırspor ceza alanı içinde kullanılan endirekt serbest vuruşta Uğur topu ağlara yolladı. Diyarbekirspor, 86. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Reşo pasını ceza alanına çıkardı, Emre boşta kalan topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde sonuca etki eden bir pozisyon yaşanmadı ve müsabakayı Diyarbekirspor 31 kazandı. Karşılaşmayı izleyen Diyarbekirsporlu taraftarlar, yönetimi uzun süre istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.



Maçın karnesi

Yer: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Fatih Karatağ xx, Caner Eroğlu xx

Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala xx, Fikret Topaloğlu xx, Emrah Kiraz xx, Doğukan Bad xx, Furkan Yılgın xx, Emre Kara xxx, Taner Çekiç xxx (Dk. 71 Şevket Güngör x), Vedat Budak xx, Ali Han Tunçer xx, Tolunay Yurtseven xx (Dk. 83 Burak Başkaya ?), Mehmet Fuat Gölbaşı xxx (Dk. 58 Reşo Akın xx)

Yozgatspor 1959 FK: Göksal Özkara x, Abdulsamet Kırım xx, Oğuzhan Kandemir x, Mustafa Serkan Demirel xx (Dk. 86 Murat Can Yelkaya ?), Aytaç Deniz xx, Uğur Erdoğan xx, Yunus Şencay xx (Dk. 46 Samet Göker x), Hamdi Tayfun Yılmaz xx (Dk. 74 Anıl Merthan Kurt x), Kasım Ulus xx, Tamer Arıcı xx, Osman Paşa Zorlu xx

Goller: Dk. 7 Mehmet Fuat Gölbaşı, Dk. 35 Taner Çekiç, Dk. 86 Emre Kara (Diyarbekirspor), Dk. 57 Uğur Erdoğan (Yozgatspor 1959 FK)

Sarı kartlar: Dk. 77 Vedat Budak (Diyarbekirspor), Dk. 65 Samet Göker, Dk. 87 Anıl Merthan Kurt, Dk. 90 Abdulsamet Kırım (Yozgatspor 1959 FK)

DİYARBAKIR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

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