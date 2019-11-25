Sağlıklı yaşam uzmanı Maranki’den Sıtkı ustaya övgü

Türkiye’nin 'Lokman hekimi' ve 'bitkilerin efendisi' olarak anılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, kadayıfçı Sıtkı ustayı ziyaret ederek tatlıların sağlıklı ve doğal olması nedeni ile kendilerine teşekkür etti.

Sağlıklı yaşam uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, tatlılarıyla ünlü kadayıfçı Sıtkı ustayı ziyaret etti. Burada kendisine ikram edilen tatlıları tadan Prof. Dr. Maranki, ürünlerin sağlıklı ve doğal olması nedeni ile yetkililere teşekkür etti. Prof. Dr. Maranki, “Sıtkı ustanın tatlıları yüzde 100 doğal. Zaten benim yıllardır üzerinde durduğum ve anlatmaya çalıştığım konu olabildiğince doğal beslenmeye çalışmamız. Bu nedenle Sıtkı usta ve ekibinin sevgisini de kattıkları, tamamen doğal ürünlerle hazırlanan tatlıları, gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Glikoz tatlandırıcı ve kimyasal hiç bir malzeme kullanılmıyor. İşini severek, özenle ve büyük bir gayretle yapmak, insanlara dürüst olmak şüphesiz erdemdir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kadayıfçı Sıtkı ustanın oğlu İbrahim Altunbay ise, Prof. Dr. Maranki’yi takip ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızı sağlıklı beslenme konularında uyarıyor. Hemen bütün sağlık problemleri hakkında bitkisel çözümler alternatif tedaviler sunarak, insanlarımıza faydalı oluyor. Söyledikleri bizim için onurdur. Kendisine çalışmalarında başarılar dileriz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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