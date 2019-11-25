HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84’üncü gününde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84’üncü gününde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84’üncü gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 84'üncü gününe girdi. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın bası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi. Kaya, "84 gündür buradayız, sonuna kadarda buradayız. HDP’liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Devletimize de bir çağrımız var, bir komisyon kursunlar çocuklarımızı kurtarsınlar 5 yıl oldu. Yeter artık sabrımız tükendi, bu çocuklar için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan rica ediyoruz, bir el atsınlar. Tehdit herkese geliyor, ben Mardin’e birkaç sefer gittim, komşularım korkudan ziyaretimize gelmiyor. Benim evim Derik’te evimde cam çerçeve bırakmadılar. Buradan Derik yetkililerine sesleniyorum, evim orada bu PKK yandaşları gidip camlarımı kırıyor, kimse bir şey yapamıyor mu? Ben dilekçede verdim neden engel olmuyorlar, emniyet ve jandarmaya çağrıda bulunuyorum" dedi.

DİYARBAKIR

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 84'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 84'üncü gün
Silvan Belediyespor, Çermikspor deplasmanında galip geldi
YEREL HABERLER Silvan Belediyespor, Çermikspor deplasmanında galip ...
Bağlar Belediyesi’nden kış öncesinde rahatlatan hizmet
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden kış öncesinde rahatlatan ...
Sağlıklı yaşam uzmanı Maranki’den Sıtkı ustaya övgü
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam uzmanı Maranki’den Sıtkı ustaya övgü
Hevsel'de renk cümbüşü
YEREL HABERLER Hevsel'de renk cümbüşü
Amatör takıma profesyonel yönetim
YEREL HABERLER Amatör takıma profesyonel yönetim
Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı
Öğretmenler, kendi günlerini halay çekerek kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenler, kendi günlerini halay çekerek kutladı
Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
DTSO heyetinden Eğil gezisi
YEREL HABERLER DTSO heyetinden Eğil gezisi
Diyarbekirspor 3 puan özlemine son verdi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 3 puan özlemine son verdi
Bağlar Belediyespor’un deplasman büyüsü bozuldu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’un deplasman büyüsü bozuldu
Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 83’üncü gününde Latife Ödümlü: “Öğretmenler Günü'nde keşke oğlum da gelseydi daha güzel kutlardım”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 83’üncü ...
Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi 
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil ...
Silvan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Silvan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Diyarbakır'da sonbahar güzellikleri Kentte sonbahar ayları nedeniyle tarihi Hevsel Bahçeleri'nde renk cümbüşü yaşandı Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu alanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sonbahar güzellikleri Kentte sonbahar ...
Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler ’den MHP il Başkanlığı’na ziyaret Aileler MHP il Başkanı Cihan Kayaalp’a Türk Bayrağı hediye ettiler
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler ’den MHP il ...
TÜFAD'ın kurucusu olan antrenörlerin anısına kurs
YEREL HABERLER TÜFAD'ın kurucusu olan antrenörlerin anısına kurs
''Kızım PKK'lılar tarafından kaçırılmasaydı Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık'' HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan en acı konuşma Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan Yasin Kaya: ''Kızım kaçırılmasaydı birlikte Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık''
YEREL HABERLER ''Kızım PKK'lılar tarafından kaçırılmasaydı ...
Diyarbakır’da manyetik çivi ile bacak uzatma ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da manyetik çivi ile bacak uzatma ...
Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X